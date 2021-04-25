Українська співачка і один з тренерів шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва, розкрила подробиці зйомок популярного проекту
Співачка записала свій новий влог, який виклала на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінка до кінця)
Сьогодні в неділю, 25 квітня 2021 року, відбудеться суперфінал всіма улюбленого вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження " на телеканалі "1+1".
За перемогу боротиметься і підопічний Наді Дорофєєвої Сергій Лозановський.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Олена Кравець похвалилася, як підросли її двійнята, яких вона довго приховувала: "Барабашки мої"
Тригубенко після відмови Мішиної "знайшов" собі красуню на "Холостяку", теж брюнетка: "Непостійний хлопець..."
"Дизель шоу" екстрено скасовує концерти, розкрита причина: "Дорогі глядачі..."
Потап потрапив у халепу через невдалий купальник Наді Дорофєєвої: "Аж пельмень випадає"
А поки Надя вирішила показати всім глядачам з чого все починалося і з того, що залишилося за кадром: як проходили сліпі прослуховування, як співачка зібрала свою команду і готувала учасників до виступів.
На відео також показана Дорофєєва в гримерці.
"Настав вирішальний момент‼️
⠀
Сьогодні ми дізнаємося, хто стане Голосом країни 🔥
А поки-хочу поділитися з вами тим, що відбувалося за кадром з першого дня сліпих прослуховувань і до суперфіналу
Чекаємо вас о 21:00 в ефірі @goloskrainy_official ❤️ і давайте підтримаємо прекрасного і талановитого @s.lazanovskyi_ridnyi», - повідомила співачка.
Шанувальники із захопленням відзначили, що це кращий влоги, а також те, що решт вийшла дуже милою.
"Як же я його чекала", "Який же це крутий влоги! 😍", "Кінцівка дуже мила", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, безтурботні Дорофєєва і Потап забули про Дантеса і Каменських, притулившись один до одного: "вогонь".
Як повідомляла Politeka, Зухвала Дорофєєва змусила кайфувати Макса Барських, але посварила українців: "Ну ви звичайно...".
Також Politeka писала, Худенька Дорофєєва в ультракороткій сукні спокусила Дантеса прямо в гримерці: "куди палиш?".