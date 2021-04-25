Українська співачка і один з тренерів шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва, розкрила подробиці зйомок популярного проекту

Співачка записала свій новий влог, який виклала на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінка до кінця)

Сьогодні в неділю, 25 квітня 2021 року, відбудеться суперфінал всіма улюбленого вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження " на телеканалі "1+1".

За перемогу боротиметься і підопічний Наді Дорофєєвої Сергій Лозановський.

А поки Надя вирішила показати всім глядачам з чого все починалося і з того, що залишилося за кадром: як проходили сліпі прослуховування, як співачка зібрала свою команду і готувала учасників до виступів.

На відео також показана Дорофєєва в гримерці.

"Настав вирішальний момент‼️

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Сьогодні ми дізнаємося, хто стане Голосом країни 🔥

А поки-хочу поділитися з вами тим, що відбувалося за кадром з першого дня сліпих прослуховувань і до суперфіналу

Чекаємо вас о 21:00 в ефірі @goloskrainy_official ❤️ і давайте підтримаємо прекрасного і талановитого @s.lazanovskyi_ridnyi», - повідомила співачка.

Шанувальники із захопленням відзначили, що це кращий влоги, а також те, що решт вийшла дуже милою.

"Як же я його чекала", "Який же це крутий влоги! 😍", "Кінцівка дуже мила", - пишуть в мережі.