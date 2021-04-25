Украинский певец Дмитрий Монатик показал, как выглядит его поход в барбершоп

Как передает Politeka.net, новыми кадрами артист поделился на своей страничке в Instagram.

Финал шоу "Голос країни" состоится уже сегодня и, Дмитрий решил прихорошиться перед ответственным эфиром.



"Володя... Вова Стриж пришел мохнатика превращать в Монатика", - заявил артист на видео.

Также судья "Голосу країни" показал результат своего перевоплощения.

"Этот день наконец настал. Суперфинал "Голос Країни". Наш участник Тема Паучек, наш победитель. Это именно он", - заявил Дмитрий и попросил поддержать претендента со своей команды.

Напомним, Монатик стал победителем в одном из выпусков «Липсинк батл», что обеспечило ему попадание в суперфинал. В первом эфире артист пародировал американского певца Бруно Марса и молдавского музыканта Дана Балана.

В финале, судя по анонсу шоу Монатик перевоплотиться в певицу Сию.

Напомним, что Монатик оказался на полу с роскошной женой и не смог сдержать эмоций: «До дрожи…».

Как Politeka писала, что Монатик в женском парике устроил покатушки на детском велосипеде, кадры проделок: «Полетели…».

Также Politeka сообщала, что Монатик с длинными волосами стал копией популярной певицы, кадры преображения: "Это неожиданно".