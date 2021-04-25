Украинский певец Дмитрий Монатик показал, как выглядит его поход в барбершоп
Как передает Politeka.net, новыми кадрами артист поделился на своей страничке в Instagram.
Финал шоу "Голос країни" состоится уже сегодня и, Дмитрий решил прихорошиться перед ответственным эфиром.
"Володя... Вова Стриж пришел мохнатика превращать в Монатика", - заявил артист на видео.
Также судья "Голосу країни" показал результат своего перевоплощения.
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"Этот день наконец настал. Суперфинал "Голос Країни". Наш участник Тема Паучек, наш победитель. Это именно он", - заявил Дмитрий и попросил поддержать претендента со своей команды.
Напомним, Монатик стал победителем в одном из выпусков «Липсинк батл», что обеспечило ему попадание в суперфинал. В первом эфире артист пародировал американского певца Бруно Марса и молдавского музыканта Дана Балана.
В финале, судя по анонсу шоу Монатик перевоплотиться в певицу Сию.
Напомним, что Монатик оказался на полу с роскошной женой и не смог сдержать эмоций: «До дрожи…».
Как Politeka писала, что Монатик в женском парике устроил покатушки на детском велосипеде, кадры проделок: «Полетели…».
Также Politeka сообщала, что Монатик с длинными волосами стал копией популярной певицы, кадры преображения: "Это неожиданно".