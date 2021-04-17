Известный украинский певец Дмитрий Монатик показал свой образ для "Липсинг батла"

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик не первый год будоражит украинок своими песнями. Красавчик не забывает участвовать и в интересных шоу, подогревая к себе интерес. В этот раз Дмитрий решил показать, что приготовил для фанатов на шоу "Липсинг батл".

В социальной сети Инстаграм Монатик опубликовал ролик, в котором изначально был собой, а потом превратился в певицу Sia в розовом наряде и белом парике.

"Привет всем! Меня зовут Sia. Увидимся сегодня на "Липсинг батл", - написал Дмитрий.

Фанаты посмотрели кадры более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Прекрасно", "Лида, ты что, перекрасилась?", "Вау", "Настроение на весь день", "Прекрасно просто", "Хохо, будем ждать", "Одна я обратила внимание на интересный костюмчик", "Ну это неожиданно".

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И в новом посте в Инстаграм Дмитрий показал подросших Платона и Даниила. В кадре любящий отец присел рядом с ребятишками и улыбался, глядя на них, а те в ответ также приветливо улыбались.

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