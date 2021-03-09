Жена популярного певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, предстала в стильном образе

Известная красотка в каждом новом кадре просто завораживает своей внешностью, сообщает Politeka.net. Звезда занимается продюсерством, воспитывает двоих сыновей, но находит время и на то, чтобы покрасоваться перед поклонниками.

В этот раз красотка позировала возле зеркала, наведя камеру телефона на него. Ирина присела в кресло, она улыбнулась. Макияж она сделала с акцентом на глаза. Красивая прическа притягивала взгляд не меньше.

Из-под расстегнутого комбинезона торчала полосатая кофта.

"Очень люблю ...🥰Высокий уровень профессионалов, уютно комфортно, всегда супер довольна результатом! Очень рекомендую, ведь за 2 часа можно одновременно сделать покраску, маникюр, педикюр, брови покрасить и Реснички , ещё и успеть поработать💪🏽♥️", - написала жена артиста.

Почти за час публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Красотища", "🌷 какая вы красивая", "Место нашего знакомства 😍❤️🙌😍", "Любим взаимно! 🤍", "Безумно рада нашему знакомству! ❤️", "Ирочка🥰❤️ обнимаю сильно", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина и Дима Монатик поженились в 2012 году.

По словам певца, на свадьбе было всего два человека - он и его возлюбленная.

«Мы расписались и вдвоем пошли в ресторан. Заказали что-то такое, уже точно не помню, но то, что раньше никогда не могли себе позволить, классно посидели, посмеялись", - поделился однажды артист.

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