Популярный музыкант и исполнитель Дима Монатик (MONATIK) принял участие в финале шоу звездных пародий «Липсинк батл»

Как передает Politeka.net, Монатик уже победил в одном из выпусков «Липсинк батл», что обеспечило ему попадание в суперфинал. В первом эфире артист пародировал американского певца Бруно Марса и молдавского музыканта Дана Балана.

В финале, судя по анонсу шоу Монатик перевоплотиться в певицу Сию. На кадрах, которые артист опубликовал у себя в Инстаграм, он позировал в белом парике. Артист устроил настоящее веселье на сцене шоу, устроив покатушки на детском велосипеде.

«#Полетели смотреть @lipsyncbattle_ua», - подписал видео артист.

В комментариях звезде украинского шоу-бизнеса оставили массу приятных слов.

«Аааааа, как круто. Полетели», «Ты крутой», «Болеем за тебя», «Уже смотрю», «Мамочки, как мне нравится. Жду вашу ракету!», «Крутой», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дима Монатик показал своих маленьких детей, которых долгое время скрывал от публики. У звездного семейства подрастает двое сыновей, Платон и Даниил. Недавно Монатик решил показать их общественности. На фото любящий отец присел рядом с ребятишками и улыбался, глядя на них.

Напомним, что Монатик оказался на полу с роскошной женой и не смог сдержать эмоций: «До дрожи…».

Как сообщала Politeka, Монатик с длинными волосами стал копией популярной певицы, кадры преображения: "Это неожиданно".

Также Politeka писала, что Монатик отплясал на вечеринке 18-летней блогерши, рассекречена сумма гонорара: "Заплатила за праздник...".