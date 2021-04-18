Популярный музыкант и исполнитель Дима Монатик (MONATIK) принял участие в финале шоу звездных пародий «Липсинк батл»
Как передает Politeka.net, Монатик уже победил в одном из выпусков «Липсинк батл», что обеспечило ему попадание в суперфинал. В первом эфире артист пародировал американского певца Бруно Марса и молдавского музыканта Дана Балана.
В финале, судя по анонсу шоу Монатик перевоплотиться в певицу Сию. На кадрах, которые артист опубликовал у себя в Инстаграм, он позировал в белом парике. Артист устроил настоящее веселье на сцене шоу, устроив покатушки на детском велосипеде.
«#Полетели смотреть @lipsyncbattle_ua», - подписал видео артист.
В комментариях звезде украинского шоу-бизнеса оставили массу приятных слов.
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«Аааааа, как круто. Полетели», «Ты крутой», «Болеем за тебя», «Уже смотрю», «Мамочки, как мне нравится. Жду вашу ракету!», «Крутой», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Дима Монатик показал своих маленьких детей, которых долгое время скрывал от публики. У звездного семейства подрастает двое сыновей, Платон и Даниил. Недавно Монатик решил показать их общественности. На фото любящий отец присел рядом с ребятишками и улыбался, глядя на них.
Напомним, что Монатик оказался на полу с роскошной женой и не смог сдержать эмоций: «До дрожи…».
Как сообщала Politeka, Монатик с длинными волосами стал копией популярной певицы, кадры преображения: "Это неожиданно".
Также Politeka писала, что Монатик отплясал на вечеринке 18-летней блогерши, рассекречена сумма гонорара: "Заплатила за праздник...".