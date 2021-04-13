Популярний музикант і виконавець Дмитро Монатік (MONATIK) розтанув поруч зі своєю ефектною дружиною Іриною Демічевою

Як передає Politeka.net, на честь свого 35-річчя артист влаштував неймовірно круту сімейну зйомку і вперше показав обличчя своїх двох дітей. Монатік відмінний сім'янин. У своїх інтерв'ю він не перестає повторювати, як сильно любить свою дружину Ірину і цінує їх сімейний затишок.

На свіжому фото артист вирішив в черговий раз показати, яка гармонія і пристрасть панує в їхній родині. Парочка лежала на підлозі і дивилася один на одного. Ірина трохи прикрила повіки, а Дмитро дивився на неї закоханими очима. Червоно-чорні тони фото надали йому пікантності.

"Як же так, їх заслужив я? Кому там так послужив я? До того самого тремтіння по шкірі... Що може бути дорожче...?",- зворушливо підписав кадр з дружиною артист, так як не зміг стримати емоцій.

У коментарях шанувальники залишили масу захоплених відгуків.

"Як же красиво", "Шикарний кадр... Ви дуже гармонійна і красива пара", "від слів мурашки", "блін, яке фото! Яка парочка красива!", "Ой як красиво і зворушливо», "Вау, вау, вау як романтично і зворушливо, заслужив сонечко наше, за свою щирість", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що ефектна дружина Монатіка віддалася ритмам танцю, зачепивши Нікітюк і Дімопулос: "Вауууу, Іришка".

Як повідомляла Politeka, Монатік похвалився підрослими синами і зробив зізнання: "схожі на...".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка спеціально засвітила свої "принади" крупним планом:"Стало набагато спекотніше".