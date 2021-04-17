Відомий український співак Дмитро Монатік показав свій образ для "Ліпсінг батла"
Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік не перший рік розбурхує українок своїми піснями. Красунчик не забуває брати участь і в цікавих шоу, підігріваючи до себе інтерес. Цього разу Дмитро вирішив показати, що приготував для фанатів на шоу "Ліпсінг батл".
У соціальній мережі Instagram Монатік опублікував ролик, в якому спочатку був собою, а потім перетворився на співачку Sia в рожевому вбранні і білій перуці.
"Привіт всім! Мене звуть Sia. Побачимося сьогодні на "Ліпсінг батл", - написав Дмитро.
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Фанати подивилися кадри більше 30 тисяч разів і написали коментарі:
"Прекрасно", " Ліда, ти що, перефарбувалася?", "Вау", "настрій на весь день", "Прекрасно просто", "Хохо, будемо чекати", "Одна я звернула увагу на цікавий костюмчик", "Ну це несподівано".
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І в новому пості в Instagram Дмитро показав підросли Платона і Данила. У кадрі люблячий батько присів поруч з дітлахами і посміхався, дивлячись на них, а ті у відповідь також привітно посміхалися.
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