Популярний музикант і виконавець Діма Монатік (MONATIK) побував на дні народженні 18-річної "багачки"
Артист виступив на вечірці, присвяченій дню народження 18-річної блогерки Юлії Вербинець з Івано-Франківська, передає Politeka.net. Крім Монатіка на заході був помічений ведучий Юрій Горбунов, а на екрані транслювали привітання від Потапа, Насті Каменських, Наді Дорофєєвої та Олі Полякової.
Блогерка похвалилася кадрами зі свого свята в Instagram, а відео тут же розлетілися мережею. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
Пізніше Вербинець розповіла, скільки витратила грошей на гучну вечірку з виконавцями та ілюзіоністами. Так, за словами блогерки, вона заплатила за свято 120 тисяч доларів. Красуня попросила не дивуватися, адже половина із зазначеної суми пішла на гонорар Діми Монатіка, тим самим розсекретивши, скільки артист отримує за вступ.
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За інформацією різних ЗМІ, Монатік в середньому бере за свої виступи на закритих заходах від 40 до 70 тисяч доларів.
Блогерка стверджує, що закотити пишне торжество вона змогла за свої зароблені кошти, але не шкодує про це.
Підкреслимо, що Юлія Вербинець - одна з найвідоміших українських інфлюенсерів за версією Forbes 21-е місце. Завдяки своєму блогу вона заробила на трикімнатну квартиру в Івано-Франківську і новий Mercedes. Зараз на неї підписані 3,1 мільйона користувачів мережі в Instagram.
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