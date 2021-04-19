Жена популярного музыканта и исполнителя Дмитрия Монатика (MONATIK) Ирина порадовала поклонников новой фотосессией

Как передает Politeka.net, в последнее время жена артиста публикует у себя все больше красивых снимков, сделанных для нее профессиональными фотографами. В начале апреля семейство Монатиков наконец-то показало сыновей, лица которых долго скрывали. Судя по всему, и Ирина решила вести себя в соцсетях более активно.

На свежих кадрах она позировала, лежа в кровати. В руках у нее был телефон. На голове красотки было полотенце. Складывалось впечатление, что Ирина только вышла из душа. Изюминкой фото стало нижнее белье, которое выглядывало из-под одеяла.

«Телефон из рук, в силу жизненного ритма, выпускаю крайне редко, грешу даже находясь в кровати. Вам знаком синдром FOMO?», - рассказала Ирина о своей вредной привычке.

Фотография вызвала неподдельный интерес у певицы Даши Астафьевой, которая оставила восторженный отзыв под снимком.

«Поцеловала каждое фото из трёх) даже не стала выбирать», - написала Астафьева в комментариях.

Поклонники тоже не оставили Ирину без комплиментов.

«Красота», «Алеее», «Вот это кадр», «Вы такая милая», «Какие крутые фото», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Монатик оказался на полу с роскошной женой и не смог сдержать эмоций: «До дрожи…».

Как Politeka писала, что Монатик в женском парике устроил покатушки на детском велосипеде, кадры проделок: «Полетели…».

Также Politeka сообщала, что Монатик с длинными волосами стал копией популярной певицы, кадры преображения: "Это неожиданно".