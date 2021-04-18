Популярний музикант і виконавець Діма Монатік (MONATIK) взяв участь у фіналі шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл"

Як передає Politeka.net, Монатік вже переміг в одному з випусків «Ліпсінк батл», що забезпечило йому потрапляння в суперфінал. У першому ефірі артист пародіював американського співака Бруно Марса і молдавського музиканта Дана Балана.

У фіналі, судячи з анонсу шоу Монатік перевтілитися в співачку Сію. На кадрах, які артист опублікував у себе в Instagram, він позував у білій перуці. Артист влаштував справжні веселощі на сцені шоу, влаштувавши покатушки на дитячому велосипеді.

"#Полетіли дивитися @lipsyncbattle_ua", - підписав відео артист.

У коментарях зірці українського шоу-бізнесу залишили масу приємних слів.

"Аааааа, як круто. Полетіли", «ти крутий», «вболіваємо за тебе», «вже дивлюся", "Мамочки, як мені подобається. Чекаю вашу ракету!", "Крутий", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Діма Монатік показав своїх маленьких дітей, яких довгий час приховував від публіки. У зоряного сімейства підростає двоє синів, Платон і Данило. Нещодавно Монатік вирішив показати їх громадськості. На фото люблячий батько присів поруч з дітлахами і посміхався, дивлячись на них.

Нагадаємо, що Монатік опинився на підлозі з розкішною дружиною і не зміг стримати емоцій: «До тремтіння...».

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