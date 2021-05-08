Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина поделилась очень личным фото со своим звездным мужем

Как передает Politeka.net, Монатик со своей семьей отправился отдыхать за границу. Супружеская пара с удовольствием делится кадрами с отдыха. На свежем фото муж и жена предались чувствам, забыв об окружающих. Ирина, которая была одета в модное прозрачное платье, обняла мужа и поцеловала его в лоб.

«Моя любовь», - коротко подписала фото Ирина.

В комментариях у женщины сразу же отписался ее муж. Кроме этого, фото растрогало Веру Брежневу и Надю Дорофееву, которые оставили под постом смайлы в виде сердечка. Поклонники не оставили звездную пару без комплиментов.

«Какие же вы невероятные», «Любовь», «вы оба пример, на который хочется равняться», «Как красиво», «Ирина очень красивое фото и прекрасный вид!) Вы с Димой просто супер такие классные!», «Пусть вашу любовь никто не отнимет, будьте любимы друг другом, потому что вы реально крутые», «Любимые», «Нельзя быть настолько красивой парой!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Ирина была с Монатиком еще до того, как он стал популярным. Вместе пара воспитывает двоих сыновей.

Напомним, что Монатик озадачил словами после победы Дорофеевой на "Голосі країни", Завадюк ответил: "Ты для меня...".

Как Politeka писала, что жена Монатика показала, как развлекается с детьми на отдыхе, в сети оценили: «Сладкие пончики…».

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