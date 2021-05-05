Дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), продюсер Ірина Демічева, поділилася кумедними кадрами з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, Монатік з родиною вирушив відпочивати за кордон. Він і його дружина публікують фото і відео прекрасних пейзажів, не забуваючи показати своїх синів. Як відомо, на початку квітня подружжя вперше показало обличчя своїх двох синів. Тепер в їх стрічці частіше з'являються діти.

Цього разу Ірина показала, як веселить дітей на відпочинку. Вона записала відео, на якому хлопчики зображували під музику заставку з серіалу. Діти були одягнені в різнокольорові сорочки і сонцезахисні окуляри.

"Наші красунчики. Данечка і Платошик", - підписала відео Ірина.

У коментарях зоряному сімейству залишили безліч приємних слів.

"Ці малі Монатіки))) абажаю", "Ділан Маккей і Брендон Уолш)", "красунчики маленькі», «Братики Монатіки», «такі симпатяшки», "солодкі пончики", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Монатік покрасувалася в стильній сукні у велику квіточку. Через довгий виріз злегка оголилося стегно, що додало особливої пікантності її образу. Варто відзначити, що мати двох дітей виглядає чудово.

Нагадаємо, що бородатий Дмитро Монатік зважився змінити імідж і зняв все на відео: "Волохатик перетворюється в...".

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка показала, на що став здатний її дорослий син: "нарешті в родині з'явився...".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка надихнулася піснями чоловіка, показавши справжню радість:"Сильно красива".