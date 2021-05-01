Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка показала життєрадісний весняний образ, надихнувшись піснею свого чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, Ірина Монатік поділилася новим постом у своєму Instagram у перший день травня. Красуня вирішила показати свій свіжий весняний образ.

Так, на новому фото Ірина позує на вулиці в довгій сукні. Елегантне вбрання з квітчастої тканини привертає до себе погляди своїм весняним принтом. Дружина Монатіка доповнила свій образ чорними черевиками і великими стильними окулярами.

Окремою родзинкою її лука став букет жовтих нарцисів, який відразу ж зробив знімок ще більш весняним. Ірина мило посміхається, стоячи під теплим травневим сонцем.

У підписі до фото Ірина вирішила процитувати популярну пісню свого чоловіка.

"Я радий, так радію сильно...цьому сонцю, теплу і майбутнім вихідним", - написала Монатік.

Її передплатники тут же відреагували на новий пост.

"Прекрасна квітка - Ви", "Краса", "так, погода змилостивилася на свята", "Сильно красива!", "Яскрава", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ірина показала фото, на якому постала в стильній сукні у велику квіточку. Через довгого вирізу злегка оголилося стегно, що додало особливої пікантності образу.

Завершили образ стильні аксесуари, в тому числі великі окуляри, за якими Ірина приховала очі.

Нагадаємо, дружина Монатіка в сукні з довгим розрізом і темних окулярах звернулася до українців: "Щиро вітаю...".

Як повідомляла Politeka, син судді "Голосу країни" Монатіка довів свою маму-красуню до сліз: "Плачу...".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка розповіла про грішки в ліжку, не на жарт вразивши Астаф'єву: «Навіть не стала...».