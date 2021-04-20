Жена популярного музыканта и исполнителя Дмитрия Монатика (MONATIK) Ирина поделилась эмоциональным известием

Как передает Politeka.net, об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Ирина Демичева рассказала, что у ее старшего сына выпал первый зуб.

«Первый зуб выпал. Плачу от счастья. Ждем зубную фею», - написала она.

О таком событии рассказал и сам Дмитрий.

«Я так счастлив!!! Хочу запечатлеть этот день здесь! У Дани сегодня выпал первый зуб! 19-го апреля!!! Прямо в день рождения моей любимой бабушки, которая перечитала мне все сказки мира и подарила веру в хэппи-энды! Прекрасная дата для того, чтобы узнать истинную магию зубной феи🧚🏻‍♀️ . Не так ли?» - написал артист и показал фото с сыном.

Ирина Демичева воспитывают двоих сыновей. Стоит отметить, что пара впервые показала лица Платона и Даниила.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение — это ведь они. Дети — моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни", — написал Дмитрий Монатик на своей странице в соцсети, показав фото с детьми 2 апреля.

Напомним, что Монатик оказался на полу с роскошной женой и не смог сдержать эмоций: «До дрожи…».

Как Politeka писала, что Монатик в женском парике устроил покатушки на детском велосипеде, кадры проделок: «Полетели…».

Также Politeka сообщала, что Монатик с длинными волосами стал копией популярной певицы, кадры преображения: "Это неожиданно".