Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, обратилась к украинцам

Ирина и Дима Монатик уже около 10 лет вместе, пишет Politeka.net. Пара воспитывает двоих сыновей.

По фигуре Ирины нельзя сказать, что она перенесла две беременности - стройная и эффектная - она совершенно не изменилась. Продюсер активно ведет страничку в Инстаграм, где часто показывает себя во всей красе.

В этот раз жена Монатика предстала в стильном платье в крупный цветочек. Из-за длинного выреза слегка оголилось бедро, что придало особой пикантности образу.

Завершили образ стильные аксессуары, в том числе крупные очки, за которыми Ирина скрыла глаза.

"Искренне поздравляю Вас, со светлым праздником, Вербным воскресеньем. Счастья, гармонии и расцветания всем нам 🌸💜", - написала супруга певца.

За 30 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Очаровательная", "Это очень взаимно ❤️❤️❤️❤️", "Безупречно ❤️🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, в одном из интервью Дима Монатик рассказал, что они с супругой не играли пышную свадьбу. Как отметил артист, оба после росписи пошли в ресторан, где заказали все, о чем мечтали. Пара просто посидела и приятно пообщалась.

Известно, что Диму и Ирину познакомила общая подруга в Киеве, сейчас эта девушка крестная мать первого сына супругов.



"Я искренне считаю, что мне очень повезло", - признался однажды о своей жене артист.

Напомним, что разомлевшая жена Монатика в постели впечатлила Дантеса: "Какая же ты..."

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