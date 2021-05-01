Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика показала жизнерадостный весенний образ, вдохновившись песней своего мужа
Как сообщает Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новым постом в своем Инстаграм в первый день мая. Красотка решила показать свой свежий весенний образ.
Так, на новом фото Ирина позирует на улице в длинном платье. Элегантный наряд из цветастой ткани привлекает к себе взгляды своим весенним принтом. Жена Монатика дополнила свой образ черными ботинками и большими стильными очками.
Отдельной изюминкой ее лука стал букет желтых нарциссов, который сразу же сделал снимок еще более весенним. Ирина мило улыбается, стоя под теплым майским солнцем.
В подписи к фото Ирина решила процитировать популярную песню своего мужа.
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«Я рад, так радуюсь сильно...этому солнцу, теплу и предстоящим выходным», - написала Монатик.
Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.
«Прекрасный цветок – Вы», «Красота», «Да, погода смилостивилась на праздники», «Сильно красивая!», «Яркая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ирина показала фото, на котором предстала в стильном платье в крупный цветочек. Из-за длинного выреза слегка оголилось бедро, что придало особой пикантности образу.
Завершили образ стильные аксессуары, в том числе крупные очки, за которыми Ирина скрыла глаза.
Напомним, жена Монатика в платье с длинным разрезом и темных очках обратилась к украинцам: "Искренне поздравляю...".
Как сообщала Politeka, сын судьи "Голосу країни" Монатика довел свою маму-красотку до слез: "Плачу...".
Также Politeka писала, что жена Монатика рассказала про грешки в кровати, не на шутку впечатлив Астафьеву: «Даже не стала…».