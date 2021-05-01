Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика показала жизнерадостный весенний образ, вдохновившись песней своего мужа

Как сообщает Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новым постом в своем Инстаграм в первый день мая. Красотка решила показать свой свежий весенний образ.

Так, на новом фото Ирина позирует на улице в длинном платье. Элегантный наряд из цветастой ткани привлекает к себе взгляды своим весенним принтом. Жена Монатика дополнила свой образ черными ботинками и большими стильными очками.

Отдельной изюминкой ее лука стал букет желтых нарциссов, который сразу же сделал снимок еще более весенним. Ирина мило улыбается, стоя под теплым майским солнцем.

В подписи к фото Ирина решила процитировать популярную песню своего мужа.

«Я рад, так радуюсь сильно...этому солнцу, теплу и предстоящим выходным», - написала Монатик.

Ее подписчики тут же отреагировали на новый пост.

«Прекрасный цветок – Вы», «Красота», «Да, погода смилостивилась на праздники», «Сильно красивая!», «Яркая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ирина показала фото, на котором предстала в стильном платье в крупный цветочек. Из-за длинного выреза слегка оголилось бедро, что придало особой пикантности образу.

Завершили образ стильные аксессуары, в том числе крупные очки, за которыми Ирина скрыла глаза.

Напомним, жена Монатика в платье с длинным разрезом и темных очках обратилась к украинцам: "Искренне поздравляю...".

Как сообщала Politeka, сын судьи "Голосу країни" Монатика довел свою маму-красотку до слез: "Плачу...".

Также Politeka писала, что жена Монатика рассказала про грешки в кровати, не на шутку впечатлив Астафьеву: «Даже не стала…».