Дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), продюсерка Ірина Демічева, блиснула ніжками в міні

Зірка народила двох дітей, що ніяк не відбилося на її фігурі, пише Politeka.net. Ірина може похвалитися стрункістю в будь-якому вбранні.

Цього разу красуня одягла чорну блузу з коротким рукавом і міні-спідницю. В результаті оголилися стрункі ніжки Ірини в босоніжках. Завершили образ стильні окуляри.

У такому образі красуня позувала на прогулянці в Туреччині.

"Коли нарешті в родині з'явився фотограф😂 👍 🏽photo by Данечка📸", - написала продюсерка.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків.

"Щастить вам, а в мене або дитина без голови сфоткає, або чоловік як попало😂", "яка худенька. Красуня 😍", " Оооооо!!! І з татом на сцені може, і маму фотографує. Суцільна користь🤩🤩🤩👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻", "відразу чітко розумієш, навіщо їх народжуєш - мучишся😊 😂 🤩", написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина і Діма Монатік щасливі батьки двох синів, Платона і Данила. Батьки довго приховували обличчя малюків і лише недавно вирішили показати, як вони виглядають.

"Діти-моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті. Сьогодні, коли вони подорослішали, потрібно починати усвідомлювати, що таке інтернет, публічність...",- написав артист.

Зазначимо, співак зі своєю дружиною разом вже понад 10 років.

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