Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, сверкнула ножками в мини

Звезда родила двоих детей, что никак не отразилось на ее фигуре, пишет Politeka.net. Ирина может похвастаться стройностью в любом наряде.

В этот раз красотка надела черную блузу с коротким рукавом и мини-юбку. В результате оголились стройные ножки Ирины в босоножках. Завершили образ стильные очки.

В таком образе красотка позировала на прогулке в Турции.

"Когда наконец-то в семье появился фотограф😂👍🏽photo by 💚Данечка 📸", - написала продюсер.

За час публикация собрала более 1000 лайков.

"Везет вам, а у меня или ребенок без головы сфоткает, или муж как попало 😂", "Какая худышка. Красотка 😍", "Оооооо!!! И с папой на сцене может, и маму фотографирует. Сплошная польза🤩🤩🤩👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻", "Сразу четко понимаешь, зачем их рожаешь - мучаешься 😊😂🤩", написали пользователи сети.

Напомним, Ирина и Дима Монатик счастливые родители двоих сыновей, Платона и Даниила. Родители долго скрывали лица малышей и лишь недавно решили показать, как они выглядят.

"Дети — моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность...", - написал артист.

Отметим, певец со своей женой вместе уже больше 10 лет.

Напомним, что жена Монатика в платье с длинным разрезом и темных очках обратилась к украинцам: "Искренне поздравляю..."

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