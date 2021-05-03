Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, сверкнула ножками в мини
Звезда родила двоих детей, что никак не отразилось на ее фигуре, пишет Politeka.net. Ирина может похвастаться стройностью в любом наряде.
В этот раз красотка надела черную блузу с коротким рукавом и мини-юбку. В результате оголились стройные ножки Ирины в босоножках. Завершили образ стильные очки.
В таком образе красотка позировала на прогулке в Турции.
"Когда наконец-то в семье появился фотограф😂👍🏽photo by 💚Данечка 📸", - написала продюсер.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Эллерт раскрыл карты после новостей о расставании с «Холостячкой» Мишиной: «Она такая…»
Звезда «Евровидения» Кончита Вурст впечатлила видом в неприлично короткой майке: «Летний мальчик»
Дорофеева в халате и тапках показала, как Дантес празднует победу в "Лиге смеха": "Зазвездился пацан"
Поиски юного Андрея закончились трагедией, фото: "тело нашли спустя четыре дня"
За час публикация собрала более 1000 лайков.
"Везет вам, а у меня или ребенок без головы сфоткает, или муж как попало 😂", "Какая худышка. Красотка 😍", "Оооооо!!! И с папой на сцене может, и маму фотографирует. Сплошная польза🤩🤩🤩👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻", "Сразу четко понимаешь, зачем их рожаешь - мучаешься 😊😂🤩", написали пользователи сети.
Напомним, Ирина и Дима Монатик счастливые родители двоих сыновей, Платона и Даниила. Родители долго скрывали лица малышей и лишь недавно решили показать, как они выглядят.
"Дети — моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни. Сегодня, когда они повзрослели, нужно начинать осознавать, что такое интернет, публичность...", - написал артист.
Отметим, певец со своей женой вместе уже больше 10 лет.
Напомним, что жена Монатика в платье с длинным разрезом и темных очках обратилась к украинцам: "Искренне поздравляю..."
Как сообщала Politeka, жена Монатика рассказала про грешки в кровати, не на шутку впечатлив Астафьеву: «Даже не стала…»
Также Politeka писала, что жена Монатика вдохновилась песнями мужа, показав настоящую радость: "Сильно красивая"