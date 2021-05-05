Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, поделилась забавными кадрами с отдыха
Как сообщает Politeka.net, Монатик с семьей отправился отдыхать за границу. Он и его жена публикуют фото и видео прекрасных пейзажей, не забывая показать своих сыновей. Как известно, в начале апреля супруги впервые показали лица своих двоих сыновей. Теперь в их ленте чаще появляются дети.
В этот раз Ирина показала, как веселит детей на отдыхе. Она записала видео, на котором мальчики изображали под музыку заставку из сериала. Дети были одеты в разноцветные рубашки и солнцезащитные очки.
«Наши красавчики. Данечка и Платошик», - подписала видео Ирина.
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В комментариях звездному семейству оставили множество приятных слов.
«Эти малые Монатики))) абажаю», «Дилан Маккей и Брендон Уолш)», «красавчики маленькие», «Братики Монатики», «Такие симпатяшки», «Сладкие пончики», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ирина Монатик покрасовалась в стильном платье в крупный цветочек. Из-за длинного выреза слегка оголилось бедро, что придало особой пикантности ее образу. Стоит отметить, что мать двоих детей выглядит превосходно.
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