Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, поделилась забавными кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, Монатик с семьей отправился отдыхать за границу. Он и его жена публикуют фото и видео прекрасных пейзажей, не забывая показать своих сыновей. Как известно, в начале апреля супруги впервые показали лица своих двоих сыновей. Теперь в их ленте чаще появляются дети.

В этот раз Ирина показала, как веселит детей на отдыхе. Она записала видео, на котором мальчики изображали под музыку заставку из сериала. Дети были одеты в разноцветные рубашки и солнцезащитные очки.

«Наши красавчики. Данечка и Платошик», - подписала видео Ирина.

В комментариях звездному семейству оставили множество приятных слов.

«Эти малые Монатики))) абажаю», «Дилан Маккей и Брендон Уолш)», «красавчики маленькие», «Братики Монатики», «Такие симпатяшки», «Сладкие пончики», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Монатик покрасовалась в стильном платье в крупный цветочек. Из-за длинного выреза слегка оголилось бедро, что придало особой пикантности ее образу. Стоит отметить, что мать двоих детей выглядит превосходно.

Напомним, что бородатый Дмитрий Монатик решился сменить имидж и заснял все на видео: "Мохнатик превращается в...".

Как сообщала Politeka, жена Монатика показала, на что стал способен ее подросший сын: "Наконец-то в семье появился...".

Также Politeka писала, что жена Монатика вдохновилась песнями мужа, показав настоящую радость: "Сильно красивая".