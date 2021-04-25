Український співак Дмитро Монатік показав, як виглядає його похід в барбершоп

Як передає Politeka.net, новими кадрами артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Фінал шоу" Голос країни " відбудеться вже сьогодні і, Дмитро вирішив причепуритися перед відповідальним ефіром.



"Володя... Вова Стриж прийшов мохнатіка перетворювати на Монатіка", - заявив артист на відео.

Також суддя "Голосу країни" показав результат свого перевтілення.

"Цей день нарешті настав. Суперфінал"Голос Країни". Наш учасник тема Павучок, наш переможець. Це саме він", - заявив Дмитро і попросив підтримати претендента зі своєї команди.

Нагадаємо, Монатік став переможцем в одному з випусків «Ліпсінк батл», що забезпечило йому потрапляння в суперфінал. У першому ефірі артист пародіював американського співака Бруно Марса і молдавського музиканта Дана Балана.

У фіналі, судячи з анонсу шоу Монатік перевтілитися в співачку цю.

Нагадаємо, що Монатік опинився на підлозі з розкішною дружиною і не зміг стримати емоцій: «До тремтіння...».

Як Politeka писала, що Монатік в жіночій перуці влаштував покатушки на дитячому велосипеді, кадри витівок:»полетіли...".

Також Politeka повідомляла, що Монатік з довгим волоссям став копією популярної співачки, кадри перетворення:"це несподівано".