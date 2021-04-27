Популярний український співак Дмитро Монатік загадково попрощався з шоу "Голос країни", на якому він був тренером кілька сезонів поспіль

Минулої неділі відбувся фінал 11-го сезону "Голосу", в якому переможцем став Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої. У своєму Instagram Монатік поділився постом, в якому привітав переможців і подякував усім причетним до шоу. Про це пише Politeka.net.

Окремо співак звернувся до конкурсанта зі своєї команди Тьоми Паучек.

"Пишаюся тобою, Ти - мій переможець! Вірю в тебе! І знаю, що все обов'язково вийде!", - написав Дмитро.

Втім, крім поздоровлень, в його пості можна розгледіти і натяк на те, що співак може не повернутися на шоу в наступному сезоні. Справа в тому, що в кінці свого поста він буквально попрощався з проектом.

"Дякую всім людям, які створюють і працюють на проекті "Голос країни", Володимира Завадюка і тренерів Тіну Кароль, Олега Винника, Надю Дорофєєву за такий незвичайний сезон, супроводжуваний здоровою конкуренцією і взаємоповагою. До побачення, Голос!",- написав Монатік.

У свою чергу, продюсер проекту Завадюк в коментарях до його посту відповів: "Ти для мене мотиватор і приклад у всьому, друг".

Відзначимо, що Монатік був тренером "Голосу" протягом трьох останніх сезонів, проте учасники з його команди жодного разу не займали перше місце. Поки точно невідомо, чи повернеться він знову в крісло тренера.

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