Известный украинский певец и продюсер Дмитрий Монатик показал забавное видео

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является довольно известным украинским исполнителем. А недавно артист решил взять себе несколько молодых подопечных, занявшись их раскруткой. Сейчас Монатик находится в Турции и решил подшутить, записав видео:

"Какая же здесь природа красивая, только посмотрите...".

На видео раздетый Монатик показал себя, а после этого природу. Потом пошла вставка, где был бобер, который закричал.

Надя Дорофеева сразу прокомментировала видео: "Ахахахаха"

Фанаты посмотрели видео более 90 тысяч раз и написали комментарии:

"Как же это смешно", "Разрыв", "Злюки-бобры", "Рыдаю", "Внутренний голос", " Ну вы лучше произносите", "Это просто. Это вау. Это просто. И ещё вот".

Мы писали, что жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, поделилась забавными кадрами с отдыха.

В этот раз Ирина показала, как веселит детей на отдыхе. Она записала видео, на котором мальчики изображали под музыку заставку из сериала. Дети были одеты в разноцветные рубашки и солнцезащитные очки.

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