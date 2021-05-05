Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин впервые показал своего сына Елисея

Артист - многодетный отец. От первого брака с Лилией Ротань у певца есть сын, Илья, а от второго, от Снежаны - дочь Веселина и сын Енисей. Также Сергей Бабкин усыновил сына Снежаны от предыдущих отношений, Артура.

При этом ранее артист не показывал лицо своего младшего сына, передает Politeka.net. Новое фото бурно встретили пользователи Сети, отметив, что мальчик очень похож на родителя.

«Так вот он какой», «Взрослый уже какой😊 Красавчики», «Ого, какое сходство», «Ура! Какие вы прекрасные», «Копия папы», «Приятно познакомиться, Елисей Сергеевич», «Ваша копия😍😍😍», «Привет, Елисей», «Мини копия папы», «Так похож на папу», - пишут в комментариях.

Напомним, Сергей и Снежана вместе 11 лет. Их третий ребенок Елисей родился 18 июня 2019 года.

Отметим, недавно Дмитрий Монатик впервые показал лица своих сыновей Платона и Даниила.

«Пришло время Дане и Платоше показать свои лица. Это должно было произойти. Я делюсь своими достижениями, неудачами, победами, творчеством публично. Но главное достижение — это ведь они. Дети — моя главная гордость и, безусловно, лучшее, что произошло со мной в жизни", — написал Дмитрий Монатик на своей странице в соцсети, показав фото с детьми 2 апреля.

Напомним, Сергей Бабкин прямо в машине показал, чем его привлекает жена Снежана.

А еще Politeka сообщала, что 35-летняя жена Бабкина впечатлила идеальным лицом и модной прической.

Также Politeka писала, что жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила.