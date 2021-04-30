Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин поделился личным снимком, засветив элемент гардероба своей жены

Как передает Politeka.net, Сергей и Снежана Бабкины долгое время считались одной из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Впрочем, недавно Бабкин признался, что неоднократно изменял своей супруге в те времена, когда страдал от алкогольной зависимости.

Сейчас, по уверениям Снежаны, в их семье царит мир и гармония. Супруги везде находятся вместе и всячески укрепляют свою любовь. На свежем фото Бабкин показал, как Снежана соблазняет его в машине. Он сфотографировал ногу жены в ажурных колготках. Юбка или платье были немного приподняты, а узор на колготках завораживал взгляд.

«Не оторвать глаз», - подписал фото Бабкин.

Ранее мы писали, что недавно Сергей Бабкин опубликовал фото совместной со Снежаной дочки, спросив у фолловеров, на кого больше похожа Веселина. Поклонники сразу же принялись отвечать на поставленный вопрос. Надо сказать, что мнения людей разделились. Одни посчитали, что девочка – копия мама, а другие увидели в ней черты музыканта.

Отметим, что пара воспитывает троих детей: старшего сына Артура (сын Снежаны от первого брака), Веселину и маленького Елисея.

Напомним, что Сергей Бабкин с зачесанными волосами и кругами под глазами озадачил видом: "Как молодой Джокер".

Как сообщала Politeka, 35-летняя жена Бабкина впечатлила идеальным лицом и модной прической: «Женщина-весна».

Кроме того Politeka писала, что жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила: "Вау".