Популярний український музикант Сергій Бабкін показав себе у двох кардинально протилежних станах
Як пише Politeka.net, артист поділився кумедним постом у своєму Instagram. У ньому він вирішив на прикладі власних фото Показати, на які типи діляться люди.
Так, Бабкін розділив всіх людей не два типи: "Де би я" і "Солдат". Варто відзначити, що це - назви його відомих пісень. Для кожного з цих типів музикант вибрав своє фото в якості ілюстрації.
Так, для пісні "Де би я" Бабкін підібрав привабливий знімок, на якому він позує в акуратному піджаку і мило посміхається.
На фото для пісні "Солдат" співак також посміхається, проте виглядає при цьому вже далеко не так мило. Його волосся пофарбовані в блонд і зачесане наверх, червоно-зелений одяг відразу ж привертає до себе увагу, а на обличчі красується грим з білими губами і чорними колами під очима.
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"А до якого типу ставишся ти?", - поцікавився музикант у своїх шанувальників.
Люди тут же почали відповідати на його питання.
"А ось і не боляче", "Я до обох ставлюся, так як дорослішаю разом з вашою творчістю", "скарб. Завжди!", "В такому випадку у мене роздвоєння особистості!", "Солдат, як молодий Джокер", - пишуть люди.
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