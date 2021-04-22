Жена певца Сергея Бабкина, который перенес операцию на глазах, рассказала своим поклонникам как счастливо проживать свою жизнь

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Снежана Бабкина разместила фото, на котором сидит в позе лотоса, положив одну руку на колено, а вторую приложив к голове.

Снежана надела черные легинсы и топ, а сверху надела белую с принтом в рваную полоску рубашку.

Свой пост девушка решила посвятить счастью, счастливым отношениям, удовлетворению и удовольствию жизни.

Девушка написала большой пост о том, как трактует для себя понятие "быть счастливой". Снежана написала, что быть счастливым - это жить здесь и сейчас. Она объяснила, что ни воспоминания, ни мысли о будущем не могут сделать нас счастливыми. А осмысленное проживание каждого момента жизни, и дает полноту ее и настоящее наслаждение.

"Мы не можем работать с моментом "где-то там"

Мы не можем накапливать энергию в моменте "где-то там"

Мы не можем вернуться в прошлое и изменить его "где-то там"

Мы не можем знать точно своё будущее, которое "где-то там"



Одного определённого будущего нет! Есть несколько сценариев. И эти сценарии выходят из того, как вы проживаете свою жизнь СЕЙЧАС!", - написала Снежана.

Поклонники с благодарностью читаю посты Снежаны, они написали, как учатся жить и осознавать себя, учатся быть счастливыми и радоваться каждому дню:

"Какое красивое фото, кстати! 😍😍😍❤️","Здорово❤️БлагоДарю", "Рассказываю сыночку истории из детства - радуемся оба и хохочем, счастливы", "Я Горжусь Собой💪и это круто ,спасибо Вам большое❤️❤️❤️", "Любуюсь картиной за окном и безумно кайфую!", " Я с мужем смотрю фильм ❤️", "Сейчастье", - написали поклонники.

Снежана Бабкина часто показывает асаны из йоги, показывая поклонникам о своем жизненном кредо, а также проводя марафоны, помогающие желающим изменить свою жизнь.

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