Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала себя, рассказав о своем занятии
Как пишет Politeka.net, Светлана Бабкина уже больше 10 лет замужем за Сергеем. И хоть, как оказалось, музыкант был не очень верным мужем, но пара прошла этот этап и сейчас у семьи все хорошо. Светлана не забывает и про социальные сети, где делится с фанатами историями.
В этот раз Светлана показалась в лосинах и узеньком топе, сидя в подвесном кресле. Девушка расставила руки и закрыла глаза от удовольствия.
"ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ‼️
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Ещё 1,5 года назад я и подумать не могла, что буду помогать такому количеству Женщин.
10 лет назад я начала помогать себе, просто как чувствовала. Затем стала помогать своему мужу- на уровне- организуй концерт, напиши релиз, организуй тур в поддержку альбома, ведение переговоров и т.д.
Сначала меня «пёрло» от игры на сцене. Затем от организации концертов. Теперь от работы с моими девочками!
И одно не исключает другое и третье.
Я расширяюсь.
7 лет назад в нашей жизни появилась йога и Медитация.
Я стала активно практиковать. И с каждым днём просто офигевала от процессов, которые происходили.
Путь от полного неверия до максимального принятия!
И вот Год назад произошёл этот щелчок- как пробка из шампанского!", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Согласна на все 100%", "Даа, огонь", "Полностью согласна".
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