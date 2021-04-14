Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала себя, рассказав о своем занятии

Как пишет Politeka.net, Светлана Бабкина уже больше 10 лет замужем за Сергеем. И хоть, как оказалось, музыкант был не очень верным мужем, но пара прошла этот этап и сейчас у семьи все хорошо. Светлана не забывает и про социальные сети, где делится с фанатами историями.

В этот раз Светлана показалась в лосинах и узеньком топе, сидя в подвесном кресле. Девушка расставила руки и закрыла глаза от удовольствия.

"ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ‼️

Ещё 1,5 года назад я и подумать не могла, что буду помогать такому количеству Женщин.

10 лет назад я начала помогать себе, просто как чувствовала. Затем стала помогать своему мужу- на уровне- организуй концерт, напиши релиз, организуй тур в поддержку альбома, ведение переговоров и т.д.

Сначала меня «пёрло» от игры на сцене. Затем от организации концертов. Теперь от работы с моими девочками!

И одно не исключает другое и третье.

Я расширяюсь.

7 лет назад в нашей жизни появилась йога и Медитация.

Я стала активно практиковать. И с каждым днём просто офигевала от процессов, которые происходили.

Путь от полного неверия до максимального принятия!

И вот Год назад произошёл этот щелчок- как пробка из шампанского!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Согласна на все 100%", "Даа, огонь", "Полностью согласна".

Напомним, жена Бабкина решила в деталях рассказать о трудностях после операции мужа

Также Politeka писала, что жена Бабкина опозорилась, решив навести красоту ради весеннего фото

А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина после скандала с изменами мужа показала, как нужно расслабляться



