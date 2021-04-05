Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала о своем пути

Как пишет Politeka.net, Снежана уже больше 10 лет в браке с Сергеем. И хоть не так давно гремел скандал из-за измен мужа, красотка простила возлюбленного и наслаждается жизнью с музыкантом, чего не смогла сделать для бывшего супруга. Девушка ведет свой блог, где очень много рассказывает личного.

Этот раз не стал исключением, красотка опубликовала фото, где сидит в позе лотоса, наслаждаясь медитацией. Снежана надела узкую маечку и штаны оранжевого цвета.

"Медитация.

В нашей привычной жизни постоянно возникает спор нашего УМА и нашего Истинного Я ( Души, энергии, настоящего)

Наш Ум - это голоса других людей, которые мы слышим всю жизнь.

Ум - набор не наших сценариев.

В жизни ничего не меняется, потому что ум отстаивает эти сценарии.

Так вот, чтобы понять - кто есть кто, кого слушать, по какому пути идти, как не сливать энергию, как делать паузу, как не скатываться в обиды, агрессию и т.д. - нам нужна Медитация

Она знакомит нас с Настоящим Я , мы становимся очень родными.

И потом не возникает никаких сомнений", - написала девушка под фото.

Мы писали, что жена музыканта Сергея Бабкина показала, в какой обстановке они воспитывают детей.

"Наша большая, красивая гостиная превратилась в игровую. Самая любимая игрушка на сегодня - это 2 маленьких дорожных чемодана и самокат. Но весь этот набор, который вы видите на фото, тоже в ежедневном деле", - рассказала Бабкина.

Напомним, жена Бабкина страстно прижалась к мужу в авангардном головном уборе

А еще Politeka писала, что жена Бабкина поразила снимком с раздетым мужем после скандального признания об изменах

Также Politeka сообщала, что Снежана Бабкина после измен мужа приласкала музыканта, дав отпор ненавистникам



