Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана удивила новыми откровениями и снимком
Как пишет Politeka.net, не так давно жена Сергея Бабкина в интервью призналась о множестве измен супруга. Снежана смогла простить такие действия музыканта, хотя первому мужчине не смогла. После откровений женщина часто пишет свои мысли об браке, муже и произошедшем.
Этот раз не стал исключением, Снежана опубликовала фото, где стоит в объятиях раздетого мужа. Сергей покрепче сжал красавицу-жену, демонстрируя уверенность.
"БАБКИН - МОЙ ИНДЕЕЦ‼️
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Увидел, сказал: «ТЫ- МОЯ»
И забрал меня в свой удивительный, мистический мир!
Поменял всё привычное, взял ответственность и создал Новую Идею, Новые Смыслы, Новый Бренд!
Да, Бабкины- это Бренд
Бабкины- это Особая Ниша
Бабкины- это Уникальное Направление Души, Радости, Любви!
С Годовщиной, нас", - написала Снежана.
Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:
"Любви вам необъятной, как Вселенная", "Поздравляю от всей души", "Вы чудесная пара! С праздником!".
Мы писали, что жена музыканта Сергея Бабкина Снежана после измен звездного супруга поставила точки в разговорах о ее семье.
У себя в Инстаграм женщина опубликовала яркий семейный снимок, где расстаяла в обьятиях любимого.
Напомним, изменщик Бабкин неожиданно показался со своим "близнецом" и не сдержал эмоций
А еще Politeka писала, что Снежана Бабкина после измен мужа расцвела и показалась в смелом мини
Также Politeka сообщала, что помятый Бабкин после скандального признания об изменах огорошил новыми откровениями