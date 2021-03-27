Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана удивила новыми откровениями и снимком

Как пишет Politeka.net, не так давно жена Сергея Бабкина в интервью призналась о множестве измен супруга. Снежана смогла простить такие действия музыканта, хотя первому мужчине не смогла. После откровений женщина часто пишет свои мысли об браке, муже и произошедшем.

Этот раз не стал исключением, Снежана опубликовала фото, где стоит в объятиях раздетого мужа. Сергей покрепче сжал красавицу-жену, демонстрируя уверенность.

"БАБКИН - МОЙ ИНДЕЕЦ‼️

Увидел, сказал: «ТЫ- МОЯ»

И забрал меня в свой удивительный, мистический мир!

Поменял всё привычное, взял ответственность и создал Новую Идею, Новые Смыслы, Новый Бренд!

Да, Бабкины- это Бренд

Бабкины- это Особая Ниша

Бабкины- это Уникальное Направление Души, Радости, Любви!

С Годовщиной, нас", - написала Снежана.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Любви вам необъятной, как Вселенная", "Поздравляю от всей души", "Вы чудесная пара! С праздником!".

Мы писали, что жена музыканта Сергея Бабкина Снежана после измен звездного супруга поставила точки в разговорах о ее семье.

У себя в Инстаграм женщина опубликовала яркий семейный снимок, где расстаяла в обьятиях любимого.

Напомним, изменщик Бабкин неожиданно показался со своим "близнецом" и не сдержал эмоций

А еще Politeka писала, что Снежана Бабкина после измен мужа расцвела и показалась в смелом мини

Также Politeka сообщала, что помятый Бабкин после скандального признания об изменах огорошил новыми откровениями



