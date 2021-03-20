Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, который не так давно перенес две операции на глазах, показал себя и рассказал о новых событиях

На фото Сергей стоял на фоне монотонной стены в черной мятой рубахе. Бабкин смотрел в объектив камеры, легонько улыбаясь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как часто я слышу от людей:

«Серёж, вы такие открытые, искренние, настоящие..! Таких сейчас мало! Как это ценно! Спасибо Вам огромное за то, что вы без масок, за то, что не врёте..!»

И вот сейчас, в очередной раз, мы открылись вам. Рассказали то, чего никто не знал. Рассказали историю, которая произошла 10 лет назад", - написал Сергей под фото.



"Мужчины все очень сильные по своей природе. Признать и изменить свою привычную жизнь нам ой как сложно.

Почему? Потому что это страшно! Надо же будет что-то менять.

А как менять- никто не знает.

Нас этому не учили. В школе не было урока- Как стать Счастливым", - добавил Бабкин.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Откровение! Любим вас такими, какие вы есть! Со всеми изменениями со всей глубиной и любовью!", "Не нам решать", "Любовь и честность", "Откровение, это одна из ценностей любого человек Когда говоришь правду, тебе нечего боятся...".

Мы писали, что жена музыканта Сергея Бабкина Снежана Бабкина рассказала об изменах мужа и прощении.

На днях супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана в интервью рассказала о множестве измен мужа. Брак с Сергеем стал вторым для нее, первому мужу женщина не смогла простить измену, но с музыкантом все было по-другому. После интервью в своем микроблоге в Instagram Снежана поделилась своей болью и рассказала, почему простила мужа после сотни измен.

Напомним, жена Бабкина в легком платье с глубоким декольте показала, как выглядит нежность

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