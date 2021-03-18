Украинский певец Сергей Бабкин рассказал о своем первом браке

В интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1" артист признался, что первый раз женился из-за того, что его экс-возлюбленная забеременела.

Новость о незапланированной беременности стала тогда полной неожиданностью для влюбленных, поэтому первая жена певца даже хотела сделать аборт. Но Сергей не позволил ей этого сделать, заявив, что "не понимает абортов".

Однако даже появление сына Ильи не смогло спасти брак – пара развелась через год.

"Я просто, наверное, понял, что это не любовь", – объяснил музыкант причину расставания со своей бывшей супругой.

Больше подробностей о первой жене Бабкин не рассказал.

Извесно, что первой женой Бабкина была Лилия Ротань. Спустя некоторое время после развода она переехала заграницу. Теперь первенец артиста живет в Канаде и профессионально занимается хоккеем.

Также в программе супруги Сергей и Снежана Бабкины затронули тему измен артиста. Снежана рассказала, что за три года совместной жизни у него было более ста женщин.

Она отметила, что хотела уйти от Сергея, но он убедил ее не делать этого, и умолял простить.

"Тебе необходимо ездить со мной. Если ты уйдешь, я умру. Весь этот алкоголь и все мои привычки", - добавил он тогда.

Сергей и Снежана официально оформили брак в 2009 году. Пара воспитывает троих детей дочь Веселину, сыновей Артура и Елисея.

Напомним, недавно Сергей Бабкин перенес две операции на глазах, после того, как стремительно начал терять зрение.

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