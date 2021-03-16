Супруга музыканта Сергея Бабкина Снежана порадовала поклонников чудесным снимком после бани, забыв надеть одежду

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Снежана, любительница эпатажа и яркая личность, разместила фото без одежды прикрыв прелести банками с вареными раками.

Снежана написала пост об этом, не сдерживая счастливую улыбку:

"Коротко о моём сегодняшнем Дне!🔥 Уровень Удовольствия зашкаливает!!! Люблю вам это говорить- Идите в баню, Друзья!!!"

Сергей Бабкин, увидев жену в таком виде не выдержал и прокомментировал фото первым:

"УХ ТЫШКА!!!!! ВОТ ЭТО КАРТИНА МАСЛОМ!!!!!! Хочу такую домой на стену в гостиную!!!!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

Поклонники потеряли дар речи, фото заставило подбирать слюнки, то ли от вида обнаженой девушки, то ли от вида вкусных раков с укропчиком... Взбудоражившеесмя воображение не оставило поклонников в стороне. они не только оставили множестов лайков под фото, но и засыпали Снежану комплименатми:

"Вааааауууу... 😍😍😍", "Уровень волшебства этого фото зашкаливает🔥🔥🔥", "Ай как классно", "Хорошая реклама раков ❤️", "Ух ты какой нижданчик!😃 Сходим тоже в баньку, обязательно!!!🤗❤️❤️❤️❤️", - написали поклонники.

Напомним, что поседевшие Бабкин с женой напугали внешним видом, обратившись к украинцам: "Срочно...".

Как сообщала Politeka, игривая жена Бабкина с тюрбаном на голове "поработала языком" с утра пораньше: "Волосатой коленке…".

Также Politeka писала, что жена перенесшего операцию Бабкина поделилась своей болью, раскрыв секрет преодоления трудностей: "Пережила такое дно".