Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина поделилась воспоминаниями о тяжелом прошлом и показала себя в непривычном образе

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем жена музыканта рассказала, что сейчас она счастлива, однако много лет назад в ее жизни был по-настоящему тяжелый период.

«Счастье любит тишину- это не про меня! Счастье любит тишину, когда есть страх потерять своё СЧАСТЬЕ! Более 10 лет назад я пережила такое ДНО и не оДНО, что трудно было представить себе себя идеальную, идеальную семью», - рассказала Бабкина.

Однако, она подчеркнула, что во всех трудностях видит возможности для роста. Снежана добавила, что трудности в жизни неизбежны, однако они могут сделать человека сильнее и мудрее.

«Сейчас - это всё, что у нас есть! Завтра может и не быть. Поэтому свой выбор надо тоже найти Сейчас», - добавила Бабкина.

Свой пост она сопроводила собственным фото, на котором предстала в непривычном для себя образе с накрученными кудрями, цветастым пиджаком и красной помадой.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Вау!», «Благодарю вас, Снежана! Вы есть Любовь!», «Классный образ», «Думала это Анна Музыченко», «Ого ... не узнала тебя», - пишут люди.

Отметим, что недавно семья Бабкиных также перенесла испытание: артисту понадобилась сложная операция на глазах из-за риска потери зрения. Впрочем, операция прошла успешно, и теперь угроза позади.

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