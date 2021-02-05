Певец Сергей Бабкин показал австрийскую больницу и даже, как ему делали саму операцию

Как передает Politeka.net, 42-летний артист поделился радостными новостями в своем микроблоге в Инстаграм. Бабкин перенес серьезную операцию на самом "сложном" глазу в одной из клиник Вены. Впереди у звезды еще одна подобная процедура.

По словам Сергея, операция прошла удачно. Певец рассказал подробности, как все происходило. Так, сначала пациенту вводят специальное вещество, которое позволяет лазеру определить поврежденные места.

Бабкин показал комнату ожидания, а затем и саму операционную. Его не сразу усадили за оборудование с лазером, некоторое время ему пришлось подождать, пока действовало вещество.

"Последние считанные минуты уже..., - говорил Бабкин на кадрах и добавил, после того, как аппарат издал пищащие звуки, - Это знак, кстати... что я готов к лазеру. Все!"

"Операция прошла превосходно! Даже лучше, чем ожидал сам врач, доктор Анзари!, - заявил Сергей, отметив, что этой инновационной технологией пользуются по всему миру, но, к сожалению, не в Украине. - Что делать людям, у которых нет возможности поехать на лечение? Слепнуть? Мне бы очень хотелось, чтобы моя болезнь послужила толчком в решении этого вопроса на государственном уровне".

Следующая операция, на втором глазу, пройдет 18-19 февраля, для чего Бабкину снова придется отправиться в Австрию.

Пользователи поддержали артиста в комментариях, разделив с ним радость: "Как же круто ты всё принимаешь!!! Обожаю"; "Ура! Это по настоящему отличные новости" Слава Богу! 🙏🏻"; "Берегите себя, Сергей!❤️🙌"; "👍 Пусть все будет наилучшим образом для вас! с таким настроем - только побеждать!)"; "Слава Богу, все будет хорошо 🙏".

Напомним, в январе Бабкин огорошил известием о своем диагнозе - "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки". Певец потерял 70% зрения.

Напомним, что Сергей Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни: "Я снимался в...".

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