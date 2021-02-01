Известный музыкант Сергей Бабкин вместе с женой покинул Украину для лечения за рубежом

Недавно артист и его супруга рассказали о пугающем диагнозе, который поставили Сергею врачи. У него обнаружили «воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки», из-за которого Бабкин стремительно теряет зрение. Помочь артисту может операция, которую не делают в Украине, в связи с чем музыкант решил лечиться в Австрии.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Снежана Бабкина показала, как они с мужем покидают Украину. Они сфотографировались в масках, сидя в самолете.

«Играет Моцарт на борту. Мы летим в Вену», - подписала фото Бабкина.

Нужно отметить, что на снимке ее супруг выглядит весьма жизнерадостно. Очевидно, что музыкант не теряет силы духа и готов к предстоящим испытаниям.

В комментариях к посту поклонники желают паре удачи.

«Мягкой посадки и самых хороших новостей!», «Котики, пусть все сложится наилучшим образом», «Ангела хранителя вам! Всё будет хорошо!», «Все будет хорошо, по другому никак!!», «Дай бог! Чтоб у вас было все только хорошо. Вы замечательные!», «Возвращайтесь здоровыми и счастливыми», «Пусть все пройдет легко и с наилучшим исходом!! Держим за Сергея кулачки», - пишут люди.

Напомним, жена теряющего зрение Бабкина восхитила тем, как подбадривает музыканта: «Очень эффектная».

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин открыто рассказал о страшном диагнозе и предстоящей операции: «Врачи не дают прогнозы…».

Также Politeka писала, что жена Бабкина рассказала подробности о страшном диагнозе мужа: "Сейчас мы находимся в состоянии...".