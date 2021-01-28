Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого диагностировали редкое заболевание, рассказал, что о страшном диагнозе говорят врачи

Как сообщает Politeka.net, подробностями он поделился в интервью «КП в Украине». Известно, что сейчас Сергей и Снежанна готовят все для отъезда в Австрию, где будет проходить операция. Клинику в Вене артист выбрал по той причине, что в Украине нет нужного лекарства для проведения этой операции. В Австрии его согласились принять, но перед этим нужно пройти множество процедур, связанных с карантинными ограничениями.

На вопрос, какие прогнозы дают врачи, музыкант ответил честно.

«Они не дают прогнозы, но уровень клиники и самого профессора настолько высок, что я спокоен. Знаю, что все будет на высочайшем уровне. Доктор Ансари занимается именно такого рода патологиями», - объяснил Бабкин.

По словам музыканта, сложности есть в ограничениях, которые связаны с пандемией. В Австрии нужно пройти 10-дневный карантин, но доктор пообещал музыканту, что постарается решить этот вопрос. Бабкин подчеркнул, что самое волнительное в этом всем – ожидание.

Музыкант также признался, что после его поста с сообщением о болезни, ему написал посол Украины в Австрии. Он пообещал помочь артисту.

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