Украинский музыкант Сергей Бабкин, у которого диагностировали редкое заболевание, рассказал, что о страшном диагнозе говорят врачи
Как сообщает Politeka.net, подробностями он поделился в интервью «КП в Украине». Известно, что сейчас Сергей и Снежанна готовят все для отъезда в Австрию, где будет проходить операция. Клинику в Вене артист выбрал по той причине, что в Украине нет нужного лекарства для проведения этой операции. В Австрии его согласились принять, но перед этим нужно пройти множество процедур, связанных с карантинными ограничениями.
На вопрос, какие прогнозы дают врачи, музыкант ответил честно.
«Они не дают прогнозы, но уровень клиники и самого профессора настолько высок, что я спокоен. Знаю, что все будет на высочайшем уровне. Доктор Ансари занимается именно такого рода патологиями», - объяснил Бабкин.
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По словам музыканта, сложности есть в ограничениях, которые связаны с пандемией. В Австрии нужно пройти 10-дневный карантин, но доктор пообещал музыканту, что постарается решить этот вопрос. Бабкин подчеркнул, что самое волнительное в этом всем – ожидание.
Музыкант также признался, что после его поста с сообщением о болезни, ему написал посол Украины в Австрии. Он пообещал помочь артисту.
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