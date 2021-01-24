Сергій Бабкін приголомшив публіку раптовою заявою

42-річному музиканту, акторові і автору пісень терміново потрібна операція. Про свою недугу Бабкін дізнався всього тиждень тому, передає Politeka.net з посиланням на Instagram-блог артиста.

Так, за словами Сергія, лікарі поставили йому діагноз: "запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини".

"Лікар сказав так: 70% вашого центрального зору вже немає, ви стаєте сліпим, Сергій... Час спливає!", - повідомив музикант.

Бабкін розповів, що це дуже рідкісне захворювання очей:

"Зустрічається раз на мільйон!,- зізнався Сергій і додав, що йому терміново потрібна операція, але в Україні, на жаль, таких не роблять. - Була знайдена клініка в Австрії, яка погодилася мене прийняти. Зараз ми займаємося організацією поїздки, а це, в карантинний час, капець як складно! Операція запланована на 5 лютого. Тепер залишилося тільки успішно дібратися до Відня і минути 10-тиденний карантин, так як зір не дає мені багато часу".

Також Бабкін додав, що на деякий час йде з соцмереж, а новинами про його стан та справи в цілому буде ділитися в своїх "сторіз" його дружина Сніжана.

Користувачі підтримали музиканта теплими словами:

"Сергійко, рідний!!!! Якщо потрібна допомога, ми завжди готові у всьому допомогти!!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Сподіваюся, все пройде чудово!!!"

"Ох, блін...здоров'я вам! Вдалої операції і якнайшвидшого відновлення!"

"Все Буде Добре! І буде у тебе нюх як у собаки, і погляд як у орла!!!! 😘"

"Навіть не думайте хворіти, Сергій❤️🤗"

"Просто одужуйте! Ми хочемо вас чути! І хочемо щоб ви бачили наші посмішки й радісні обличчя від вашої музики"

"Удачі! Нехай зір повернеться 😉 💪 "

Нагадаємо, дружина Бабкіна без одягу зганьбилася відвертими кадрами, українці не витримали: "і це мати трьох дітей?».

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