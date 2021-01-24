Сергей Бабкин огорошил публику внезапным заявлением

42-летнему музыканту, актеру и автору песен срочно нужна операция. О своем недуге Бабкин узнал всего неделю назад, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-блог артиста.

Так, по словам Сергея, врачи поставили ему диагноз: "воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости".

"Врач сказал так: 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей... Время идёт на дни!", - сообщил музыкант.

Бабкин рассказал, что это очень редкое заболевание глаз:

"Встречается раз на миллион!, - признался Сергей и добавил, что ему срочно нужна операция, но в Украине, к сожалению, таковых не делают. - Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять. Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-тидневный карантин, так как зрение не даёт мне много времени".

Также Бабкин добавил, что на некоторое время уходит из соцсетей, а новостями о его состоянии и положении дел в целом будет делиться в своих "сториз" его жена Снежана.

Пользователи поддержали музыканта теплыми словами:

"Серёженька, родной!!!! Если нужна помощь, мы всегда готовы во всем помочь!!!❤️❤️❤️❤️ Надеюсь, всё пройдёт прекрасно!!!"

"Ох, блин...здоровья вам! Удачной операции и скорейшего восстановления!"

"Все будет хорошо! И будет у тебя нюх как у собаки, и взгляд как у орла!!!! 😘"

"Даже не думайте болеть,Сергей❤️🤗"

"Просто выздоравливайте! Мы хотим вас слышать! И хотим чтоб вы видели наши улыбки и радостные лица от вашей музыки"

"Удачи! Пускай зрение вернётся 😉💪"

Напомним, жена Бабкина без одежды опозорилась откровенными кадрами, украинцы не выдержали: «И это мать троих детей?».

Также Politeka писала, что счастливый Бабкин посветил песню любимой, и это не жена: «Она моя...».