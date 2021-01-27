Український музикант Сергій Бабкін, який стрімко втрачає зір через рідкісну хворобу, розповів, з чого все почалося

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів в інтерв'ю «КП в Україні». За словами Бабкіна, ознаки хвороби, що насувається він став помічати давно.

"Я знімався в передачі "Хто зверху?" на Новому каналі, де є конкурс "переглядки". Дуже хотів у ньому брати участь, знаю, що можу довго не моргати», - почав розповідь Бабкін, зазначивши, що простояв не моргаючи майже п'ять хвилин.

За словами музиканта, після конкурсу він відчув біль в очах, але подумав, що це пов'язано з сильним перенапруженням. Вже через кілька днів артист став помічати перші симптоми. Він не зміг прочитати, що написано на етикетці шампуню.

"Розумію, що не можу прочитати - нічого не бачу. А я на зір не скаржився ніколи. Бачив дуже далеко, читав дуже дрібні літери", - пояснює Сергій.

Він відразу почав лаяти себе за те, що взяв участь у цьому конкурсі. Подумав, що перетрудив очі або посадив зір. Через час знову виникли проблеми із зором, але похід до лікаря постійно відкладався. За словами музиканта, він тягнув з вирішенням проблеми з початку липня до 9 січня.

Нагадаємо, що рідкісна хвороба підкосила Сергія Бабкіна, терміново потрібна операція: "час йде на дні!".

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