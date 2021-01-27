Украинский музыкант Сергей Бабкин, который стремительно теряет зрение из-за редкой болезни, рассказал, с чего все началось
Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью «КП в Украине». По словам Бабкина, признаки надвигающейся болезни он стал замечать давно.
«Я снимался в передаче "Хто зверху?" на Новом канале, где есть конкурс "Переглядки". Очень хотел в нем участвовать, знаю, что могу долго не моргать», - начал рассказ Бабкин, отметив, что в простоял не моргая почти пять минут.
По словам музыканта, после конкурса он почувствовал боль в глазах, но подумал, что это связано с сильным перенапряжением. Уже через несколько дней артист стал замечать первые симптомы. Он не смог прочесть, что написано на этикетке шампуня.
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«Понимаю, что не могу прочитать - ничего не вижу. А я на зрение не жаловался никогда. Видел очень далеко, читал очень мелкие буквы», - объясняет Сергей.
Он сразу начал ругать себя за то, что принял участие в этом конкурсе. Подумал, что перетрудил глаза или посадил зрение. Через время снова возникли проблемы со зрением, но поход к врачу постоянно откладывался. По словам музыканта, он тянул с решением проблемы с начала июля до 9 января.
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