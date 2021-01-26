Український співак Сергій Бабкін стрімко втрачає зір через хворобу, але не забуває про виховання сина

Його дружина Сніжана розмістила зворушливе відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб подивитися повністю, скрольте до кінця). Музикант намагається розвивати уяву однорічного Єлисея, а тому розговорився з малюком про Місяць, який хлопчик нещодавно побачив

Сергій Бабкін у футболці і шортах сів перед хлопчиком в дитячій кімнаті і почав розпитувати його про те, як супутник ховався за хмарою і знову з'являвся на небі. Кмітливий Єлисей впевнено відповідав зоряному татові, чим змусив його сміятися від щастя.

"Ку️ ️ це відео заряджено на любов! Ставте 💛 і отримаєте від нас любові промінчик! Єлисей Сергійович дуже любить Космос. Весь в @babkin_official 🪐 знає, як виглядає Сатурн, Меркурій, Земля, зірка, Міжнародна космічна станція, НЛО, Ракета, Комета, місяць. Кожен раз, на прогулянці, шукає місяць і радіє! Вчора Місяць йому робила КУ-КУ! І він весь вечір всім нам розповідав цю космічну історію", - поділилася Сніжана Бабкіна в описі.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися грою Сергія і Єлисея:

"Сонячний хлопчик!❤ ️ "; "Лисеня 🦊 просто космічний хлопець!!! ✨ 💫 У нього така любов до планет!!!"; "Неземний малюк✨ 😍 🪐"; " супер), так мило💖 🙏"; " розчулення ваш Єлисейчик Сергійович!"; "Це божественно ❤️"; " це відео дійсно заряд енергії! Дивлюся і посміхаюся";" це можна переглядати нескінченно";" яке диво"; " які ви чарівні😍 нехай все буде добре💞";"який гарненький, починає говорити".

Раніше стало відомо, що Сергій Бабкін втратив 70% зору через запалення очей і відшарування сітківки, йому потрібна термінова операція, яку не можуть провести в Україні. У лютому музикант разом з дружиною збирається виїхати до Австрії - там лікарі погодилися допомогти.

Нагадаємо, рідкісна хвороба підкосила Сергія Бабкіна, терміново потрібна операція: "Час йде на дні!"

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