Украинский певец Сергей Бабкин стремительно теряет зрение из-за болезни, но не забывает о воспитании сына

Его супруга Снежана разместила трогательное видео на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net (чтобы посмотреть полностью, скрольте до конца). Музыкант старается развивать воображение годовалого Елисея, а потому разговорился с малышом о Луне, которую мальчик недавно увидел

Сергей Бабкин в футболке и шортах сел перед мальчиком в детской комнате и принялся распрашивать его о том, как спутник прятался за тучей и снова появлялся на небе. Сообразительный Елисей уверенно отвечал звездному папе, чем заставил его смеяться от счастья.

"Ку☀️ Это видео заряжено на Любовь! Ставьте 💛 и получите от нас Любви лучик! Елисей Сергеевич очень любит Космос. Весь в @babkin_official 🪐 Знает, как выглядит Сатурн, Меркурий, Земля, Звезда, Международная космическая станция, НЛО, Ракета, Комета, Луна. Каждый раз, на прогулке, ищет Луну и радуется! Вчера Луна ему делала КУ-КУ! И он весь вечер всем нам рассказывал эту Космическую историю", - поделилась Снежана Бабкина в описании.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились игрой Сергея и Елисея:

"Солнечный мальчик!❤️"; "Лисёнок 🦊 просто космический парень!!! ✨💫 У него такая любовь к планетам!!!"; "Неземной малыш ✨😍🪐"; "Супер), так мило💖🙏"; "Умиление Ваш Елисейчик Сергеевич!"; "Это божественно ❤️"; "Это видео действительно заряд энергии! Смотрю и улыбаюсь"; "Это можно пересматривать бесконечно"; "Какое чудо"; "Какие вы волшебные😍 пусть всё будет хорошо 💞"; "Какой хорошенький, начинает говорить".

Ранее стало известно, что Сергей Бабкин потерял 70% зрения из-за воспаления глаз и отслоения сетчатки, ему требуется срочная операция, которую не могут провести в Украине. В феврале музыкант вместе с женой собирается уехать в Австрию - там врачи согласились помочь.

Напомним, редкая болезнь подкосила Сергея Бабкина, срочно нужна операция: "Время идет на дни!"

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