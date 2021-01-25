Дружина співака Сергія Бабкіна Сніжана поділилася з публікою, в якому зараз стані знаходиться її коханий

Як передає Politeka.net, про це дівчина розповіла у своїх "сторіз" в Instagram.

Сергій Бабкін приголомшив сумною новиною про рідкісну і страшну недугу, через яку стрімко втрачає зір. Артист оголосив, що на якийсь час йде з Instagram, переклавши всю відповідальність спілкування з публікою на свою дружину.

Лікарі поставили Сергію діагноз - "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки", а також настійно рекомендували операцію. Так як в Україні не проводяться подібні процедури, артисту належить поїздка в Австрію.

"Зараз ми знаходимося в стані очікування. Очікування 1 лютого, коли ми зможемо вилетіти... Ми б вилетіли ще вчора, але у зв'язку з цими карантинними труднощами, ми не можемо фізично це зробити, і клініка нас записала тільки на 2-е. З 2 по 5 лютого буде проводитися їх діагностика... На 5 число призначена операція", - розповіла Сніжана про нинішній стан речей.

За словами дівчини, найголовніше, щоб до 5-го не втратити те, що є на сьогодні (мається на увазі зір, - ред.).

"Тиждень тому було -50% центрального зору, на вчорашній момент -70% вже втрачено. Але найпідступніше в тому, що це не відчувається... Близько Сергій бачить погано, а далеко він бачить добре. І десь на задній стінці йде цей жахливий процес, але він йде так приховано, що ти його не відчуваєш. І в якийсь момент тобі просто можуть "вимкнути світло"... І ми дуже чекаємо, скоріше б вилетіти і все виправити", - підсумувала дружина Бабкіна.

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