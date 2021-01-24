42-летнего Сергея Бабкина настигла беда, требуется срочная операция

Как передает Politeka.net, жена музыканта Снежана опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, на котором предстала вместе с мужем.

Снежана и Сергей сидели рядом друг с другом, держа в руках стаканчики с кофе и улыбаясь, не смотря ни на что.

Девушка сделала первое обращение после того, как артист объявил в соцсети о резком ухудшении здоровья.

"Мой любимый, babkin_official, все будет очень круто! Верим!", - говорится в сообщении.

Напомним, у Бабкина начало стремительно падать зрение. Всего неделю назад врачи поставили диагноз "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки". По словам Сергея, это очень редкий недуг, встречается раз на миллион.

Медики предупрелили артиста, что "счет идет на дни" - ему угрожает полная слепота, если не вмешаться. В Украине подобных операций не делают, однако, артисту удалось добиться шанса выехать в Австрию.

"Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно!, - заявлял ранее Сергей. - Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-тидневный карантин, так как зрение не даёт мне много времени".

Ошарашенные печальной новостью поклонники Бабкина поддержали его теплыми словами: "Сергей, мы будем молиться за Вас! 🙏 Пускай Бог исцелит Вас и укрепит Ваше здоровье!"; "Успешной операции❤️"; "Мы с вами и ждём новых концертов!!!❤️"; "🙏🏽 мы все держим за Вас кулаки".

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