Известный украинский музыкант Сергей Бабкин устроил горячую фотосессию со своей женой Снежаной

Супруга и, по совместительству, менеджер Бабкина поделилась их с мужем совместным фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В своем новом посте Снежана решила выяснить у своих подписчиков, о чем ей лучше писать на своей странице, и какие темы их больше всего интересуют.

«Быть Полезной- Это Огромное Счастье!», - подчеркнула красотка.

Она сопроводила свой пост фотографией, на которой они с мужем позируют в запоминающихся образах. Так, музыкант одет во все черное за исключением белых носков. Он накинул пиджак на голое тело, а бабочку на своей шее оставил незавязанной. Все это, вместе со взъерошенными волосами, придало его образу стильной небрежности.

В свою очередь, жена Бабкина позирует в соблазнительном наряде, который сложно целиком рассмотреть, ведь она стоит за спиной мужа. На ней черный лифчик с полупрозрачными вставками и белая ассиметричная юбка, которая оставляет одну ногу и бедро красотки полностью открытыми.

Поклонники пары не смогли пройти мимо такого поста.

«Красивые такие», «Крутые», «Ох, какие шикарные», «Какие красавчики вы! Ребята, от вас всегда такой позитив исходит! Спасибо вам за это!», «Ваши общие фото, как всегда, космос», - пишут люди.

Напомним, безбашенный Бабкин с женой показали, как наслаждаются семейным счастьем.

Как сообщала Politeka, жена Бабкина без одежды опозорилась откровенными кадрами, украинцы не выдержали: «И это мать троих детей?».

Также Politeka писала, что Бабкин с пышной бородой ошарашил новым зимним образом: «Чувствуется рука Снежки».