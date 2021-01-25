Супруга певца Сергея Бабкина Снежана поделилась с публикой, в каком сейчас состоянии находится ее любимый

Как передает Politeka.net, об этом девушка рассказала в своих "сториз" в Инстаграм.

Сергей Бабкин огорошил печальной новостью о редком и страшном недуге, из-за которого стремительно теряет зрение. Артист объявили, что на время уходит из Инстаграм, переложив всю ответственность общения с публикой на свою супругу.

Врачи поставили Сергею диагноз - "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки", а также настоятельно рекомендовали операцию. Так как в Украине не проводятся подобные процедуры, артисту предстоит поездка в Австрию.

"Сейчас мы находимся в состоянии ожидания. Ожидания 1 февраля, когда мы сможем вылететь... Мы бы вылетели еще вчера, но в связи с этими карантинными трудностями, мы не можем физически это сделать, и клиника нас записала только на 2-е. Со 2 по 5 февраля будет проводиться их диагностика... На 5 число назначена операция", - рассказала Снежана о нынешнем положении вещей.

По словам девушки, самое главное, чтобы до 5-го не потерять то, что есть на сегодня (имеется в виду зрение, - ред.).

"Неделю назад было -50% центрального зрения, на вчерашний момент -70% уже потеряно. Но самое коварное в том, что это не ощущается... Близко Сережа видит плохо, а далеко он видит хорошо. И где-то на задней стенке идет этот ужасный процесс, но он идет так скрыто, что ты его не чувствуешь. И в какой-то момент тебе просто могут "выключить свет"... И мы очень ждем, поскороее бы вылететь и все исправить", - подытожила жена Бабкина.

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