Супруга певца Сергея Бабкина Снежана показала, как подбадривает певца

Как передает Politeka.net, новое фото жена артиста показала на своей странице в Инстаграм.

Снежана Бабкина в коротком топе и штанах покрутилась перед камерой. Она запечатлена в движении, волосы девушки разлетаются в стороны. Изюминком кадра стала широкая улыбка.

«Мы всегда выглядим так, насколько эффективно себя используем. Согласны?» - написала она.

Снежана отметила, что сфотографировал ее муж.

В Сети восхищаются позитивом Снежаны.

«Спасибо вам, вы вдохновляете на позитивное восприятие жизни», «Такая солнечная. Очень эффектная», «Вы такая позитивная», «Классная», «Да, так и есть», - пишут в комментариях.

Отметим, жизнерадостность и позитивный настрой Снежаны Бабкиной особенно восхищают ввиду того, что у ее мужа обнаружили серьезное заболевание. Видимо она изо всех сил пытается поддержать супруга и помочь ему в непростой ситуации.

Недавно врачи поставили Сергею диагноз - "воспаление задней стенки глаз и отслоение сетчатки", а также настоятельно рекомендовали операцию. Так как в Украине не проводятся подобные процедуры, артисту предстоит поездка в Австрию.

Напомним, Сергей Бабкин открыто рассказал о страшном диагнозе и предстоящей операции: «Врачи не дают прогнозы…»

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