Знаменитый украинский музыкант Сергей Бабкин вышел на связь впервые после операции в Австрии
Как передает Politeka.net, 5 февраля звезда оказался на хирургическом столе, и медики попытались спасти ему зрение. Жена артиста, Снежана, выложила в сториз "Инстаграм" скриншот переписки с любимым.
Сергей Бабкин сообщил, что сложная операция закончилась, и поделился своими эмоциями в виде стикеров. "Как прошло? Больно? Как чувствуешь себя? Капец! Переживаю", - поинтересовалась Снежана. В ответ певец отправил ей видео, на котором предстал в белой маске и темных защитных очках.
"Сделали!!! Спасибо за миллион ваших сообщений!!! На связи", - подписала скрин жена исполнителя.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
"Детки уже спали": трагедия случилась в детсаде под Полтавой, первые подробности
"Беременная" Осадчая и Горбунов побаловали себя деликатесами, не доступными большинству украинцев: "А сколько еще будет!"
"Холостячка" Мишина и Эллерт с детьми срочно покидают Украину, встряли в неприятность: "Это уже конец..."
"Возвращалась из школы": нелюдь 13 раз воткнул нож в учительницу, детали трагедии
Недавно Сергей Бабкин потерял около 70% своего зрения из-за воспаления задней стенки глаз и отслоения сетчатки. Врачи посоветовали срочно сделать операцию, однако никто в Украине не мог ее провести. Тогда знаменитый артист отправился в Вену, где нашлось необходимое оборудование.
Изначально Сергей и Снежана планировали, что хирурги прооперируют сразу два глаза, однако это оказалось невозможным. Сейчас семья вынуждена вернуться в Украину, а затем снова прилететь в Австрию через три недели. Сначала Бабкины расстроились, но вскоре взглянули на ситуацию более оптимистично.
"И это очень хорошая новость, потому как, например, не будет Локдауна в Вене и мы сможем попасть в музеи и магазинчики. Пусть будет так! Надо менять всё, что не по плану на прекрасную возможность", - рассказала Снежана в своем блоге.
Напомним, что Сергей Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни: "Я снимался в...".
Как сообщала Politeka, Бабкин срочно покинул Украину вместе с женой, волнительное фото: «Дай бог...».
Также Politeka писала, что жена теряющего зрение Бабкина восхитила тем, как подбадривает музыканта: «Очень эффектная».