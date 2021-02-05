Знаменитый украинский музыкант Сергей Бабкин вышел на связь впервые после операции в Австрии

Как передает Politeka.net, 5 февраля звезда оказался на хирургическом столе, и медики попытались спасти ему зрение. Жена артиста, Снежана, выложила в сториз "Инстаграм" скриншот переписки с любимым.

Сергей Бабкин сообщил, что сложная операция закончилась, и поделился своими эмоциями в виде стикеров. "Как прошло? Больно? Как чувствуешь себя? Капец! Переживаю", - поинтересовалась Снежана. В ответ певец отправил ей видео, на котором предстал в белой маске и темных защитных очках.

"Сделали!!! Спасибо за миллион ваших сообщений!!! На связи", - подписала скрин жена исполнителя.

Недавно Сергей Бабкин потерял около 70% своего зрения из-за воспаления задней стенки глаз и отслоения сетчатки. Врачи посоветовали срочно сделать операцию, однако никто в Украине не мог ее провести. Тогда знаменитый артист отправился в Вену, где нашлось необходимое оборудование.

Изначально Сергей и Снежана планировали, что хирурги прооперируют сразу два глаза, однако это оказалось невозможным. Сейчас семья вынуждена вернуться в Украину, а затем снова прилететь в Австрию через три недели. Сначала Бабкины расстроились, но вскоре взглянули на ситуацию более оптимистично.

"И это очень хорошая новость, потому как, например, не будет Локдауна в Вене и мы сможем попасть в музеи и магазинчики. Пусть будет так! Надо менять всё, что не по плану на прекрасную возможность", - рассказала Снежана в своем блоге.

Напомним, что Сергей Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни: "Я снимался в...".

Как сообщала Politeka, Бабкин срочно покинул Украину вместе с женой, волнительное фото: «Дай бог...».

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