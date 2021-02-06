Жена украинского музыкант Сергея Бабкина Снежана объяснила, почему они покинули Украину

Как сообщает Politeka.net, 5 февраля певцу сделали лазерную операцию на глазу в Австрии, несмотря на карантинные ограничения. Снежана Бабкина получила множество вопросов от поклонников и подробнее рассказала о диагнозе своего звездного мужа в социальной сети "Инстаграм".

По ее словам, многие украинцы упрекали семейство из-за лечения в другой стране, многие уверены, что Сергею могли провести операцию и в Украине. Жена поделилась, что местные врачи попросту отказались принимать теряющего зрение артиста из-за сложного случая.

"Девочки, которые "знают всё"!!! Умоляю, не нужно мне писать, что в Киеве, Одессе, Харькове есть клиники, которые с легкостью делают такие операции. И зачем вы полетели в Вену??? Мы отсылали результаты по всем городам Украины, в Москву, в Питер. От Серёжи отказались все", - подчеркнула Снежана в сториз. - "Очень сложный случай! Вы ведь не знаете нюансов. Это не просто отслоение сетчатки, это не просто контраст. Такая болезнь встречается раз на миллион, а то и реже. В странах СНГ это сделать невозможно. Поэтому мы тут. Всё!".

Она также прикрепила фотографию Сергея Бабкина в черной зимней куртке, клетчатом костюме и вязанной красно-синей шапочке. Судя по царапине возле брови, снимок сделан уже в Австрии.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали у Сергея отслоение сетчатки и воспаление задней стенки глаза. Провести столь сложную операцию сразу на двух глазах оказалось невозможно, поэтому музыканту и его жене придется задержаться в Вене, следующая процедура запланирована через три недели.

Напомним, что Сергей Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни: "Я снимался в...".

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