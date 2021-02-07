Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала о своих впечатлениях от венской кухни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Бабкиной в соцсети.

Так, супруга известного украинского музыканта призналась, что уже соскучилась по украинскому борщу, хоть на губах еще "не обсохло молоко" после Вены.

"У меня еще молоко на губах не обсохло от венского Меланжа, а я уже в предвкушении украинского борща! Торт "Захер" - нет (совсем не зашел). Кофе Меланж - да-да (это означает 2 раза в день). Вена, не прощаемся! Скоро увидимся! Киев, встречай! Капец, как соскучились! Впереди еще 4 рабочих дня, а потом домой в Харьков", - написала она.

Фолловеры в комментариях пожелали Снежане и поделились собственными впечатлениями от венского кофе и десертов.

"Красивая! Кстати, Меланж - это ракетное топливо", "Жду", "В "Литературном кафе" пробовали "Меланж"? Там вкусный", "Счастливого пути вам", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что 5 февраля Сергею Бабкину сделали операцию. Жена музыканта утверждает, что у него очень сложный диагноз, поэтому необходимо было лечение за границей.

Напомним, что Сергей Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни: "я снимался в...".

Также Politeka писала, что жена Бабкина, теряющая зрение, восхитила тем, как подбадривает музыканта: «очень эффектная».